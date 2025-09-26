Conférence Malgré nous Deux familles alsaciennes dans la tourmente de l’Histoire Uffholtz

Conférence Malgré nous Deux familles alsaciennes dans la tourmente de l’Histoire

1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 20:00:00

2025-09-26

Une conférence poignante sur les Malgré nous par Jean-Joseph Feltz. Une plongée dans l’histoire et la mémoire. Sur inscription uniquement.

Deux familles emportées malgré elles dans la guerre. Jean-Joseph Feltz propose une conférence touchante sur l’histoire des Malgré nous. Un récit sensible et fort. Inscription obligatoire. .

1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr

English :

A poignant lecture by Jean-Joseph Feltz on Malgré nous. A plunge into history and memory. Registration required.

German :

Ein ergreifender Vortrag über die Malgré nous von Jean-Joseph Feltz. Ein Eintauchen in die Geschichte und die Erinnerung. Nur mit Anmeldung.

Italiano :

Jean-Joseph Feltz tiene una toccante conferenza su Malgré nous. Un tuffo nella storia e nella memoria. È richiesta la registrazione.

Espanol :

Jean-Joseph Feltz ofrece una emotiva conferencia sobre la exposición Malgré nous. Una inmersión en la historia y la memoria. Inscripción obligatoria.

