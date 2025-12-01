CONFERENCE MANGER LOCAL un choix accessible qui a du goût ! Locoal-Mendon

CONFERENCE MANGER LOCAL un choix accessible qui a du goût !

Manger local, de saison et durable, c’est bon pour la santé, pour le porte-monnaie et pour le territoire. Pour en échanger et apporter des pistes concrètes, Auray Quiberon Terre Atlantique invite ses habitants à une conférence animée par Anthony Berthou, enseignant universitaire et nutritionniste spécialiste dans l’approche systémique de l’alimentation, le mardi 16 décembre 2025 à 18h30, à la salle Émeraude de Locoal-Mendon.

Entrée gratuite sur inscription sur je-vis-ici.fr .

