CONFERENCE MANGER LOCAL un choix accessible qui a du goût ! Locoal-Mendon
CONFERENCE MANGER LOCAL un choix accessible qui a du goût ! Locoal-Mendon mardi 16 décembre 2025.
CONFERENCE MANGER LOCAL un choix accessible qui a du goût !
Salle Emeraude Locoal-Mendon Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16 18:30:00
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Manger local, de saison et durable, c’est bon pour la santé, pour le porte-monnaie et pour le territoire. Pour en échanger et apporter des pistes concrètes, Auray Quiberon Terre Atlantique invite ses habitants à une conférence animée par Anthony Berthou, enseignant universitaire et nutritionniste spécialiste dans l’approche systémique de l’alimentation, le mardi 16 décembre 2025 à 18h30, à la salle Émeraude de Locoal-Mendon.
Entrée gratuite sur inscription sur je-vis-ici.fr .
Salle Emeraude Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne
English :
L’événement CONFERENCE MANGER LOCAL un choix accessible qui a du goût ! Locoal-Mendon a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon