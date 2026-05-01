Saint-Maixent

Conférence Manger, produire, choisir

Salle des fêtes 2 Rue de la Chapelle Saint-Maixent Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 17:00:00

fin : 2026-05-30 18:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Conférence santé. Manger, produire, choisir , cette conférence propose une traversée d’un siècle d’histoire agroalimentaire.

On y découvre comment, en cherchant à se nourrir, l’humanité a construit l’un des systèmes les plus puissants. Mais aussi les plus fragiles de la planète.

La conférence s’ouvre comme un voyage dans le temps du Néolithique aux révolutions agricoles, des sols fertiles aux machines thermiques, de la paysannerie vivrière aux industries mondialisées.

Les constats sont étayés par des données issues de la FAO, de l’ADEME et du GIEC 30 % des émissions de gaz à effet de serre proviennent de notre alimentation, 11 hectares de terres disparaissent chaque heure en Europe, et dix entreprises contrôlent aujourd’hui la majorité des semences mondiales.

Mais le récit ne s’arrête pas à ces chiffres. À travers cartes, images et analyses, se dessinent aussi une autre perspective celle d’un système alimentaire plus sobre, plus équitable et plus résilient. Une dynamique portée par l’agroécologie, la relocalisation, les circuits courts et une consommation plus responsable.

Les participants repartent avec une conviction forte transformer le système commence par en comprendre les interconnexions. Chaque repas devient alors un acte politique, écologique et collectif — un véritable levier de transformation au quotidien. .

Salle des fêtes 2 Rue de la Chapelle Saint-Maixent 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 16 31 19 05

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L’événement Conférence Manger, produire, choisir Saint-Maixent a été mis à jour le 2026-05-20 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude