Conférence Manuelle Gautrand Rodez

Conférence Manuelle Gautrand Rodez jeudi 9 octobre 2025.

Conférence Manuelle Gautrand

Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Architecte multi-primée, Manuelle Gautrand imagine une œuvre d’art-refuge à Bessuéjouls complétant la collection Fenêtres sur le paysage. Elle vient nous exposer son travail. Soirée passionnante en perspective !

Sur les traces de l’Ostal Lausa

Manuelle Gautrand, développe une architecture audacieuse, primée à de nombreuses reprises, dans laquelle chaque projet est conçu comme un récit. À Bessuéjouls, elle imagine un refuge profondément lié à la matière, aux gestes et au site. Accompagnée d’artisans locaux, elle invente une flèche en lauze qui révélera un trésor à qui y entrera.

La conférence évoquera le pas de côté malicieux proposé par Fenêtres sur le paysage et développera plus largement son rapport d’architecte à la création, la ruralité et au territoire aveyronnais découvert.

Entrée libre et gratuite, réservation conseillée. .

Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 66 45 caue@caueaveyron.fr

English :

Multi-talented architect Manuelle Gautrand has designed a work of art-refuge in Bessuéjouls to complete the Fenêtres sur le paysage collection. She will be exhibiting her work. An exciting evening ahead!

German :

Die mehrfach ausgezeichnete Architektin Manuelle Gautrand entwirft ein Kunstwerk in Bessuéjouls, das die Sammlung Fenêtres sur le paysage (Fenster zur Landschaft) ergänzt. Sie kommt zu uns, um ihre Arbeit vorzustellen. Ein spannender Abend erwartet Sie!

Italiano :

Architetto pluripremiato, Manuelle Gautrand ha progettato un’opera d’arte rifugio a Bessuéjouls per completare la collezione Fenêtres sur le paysage. Verrà a mostrarci il suo lavoro. Vi aspettiamo per una serata affascinante!

Espanol :

Arquitecta multipremiada, Manuelle Gautrand ha diseñado una obra de arte refugio en Bessuéjouls como complemento de la colección Fenêtres sur le paysage. Vendrá a mostrarnos su obra. Será una velada apasionante

L’événement Conférence Manuelle Gautrand Rodez a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)