Conférence Maquettiste de Wes Anderson Simon Weisse IECA Amphithéâtre Ophuls Nancy

Conférence Maquettiste de Wes Anderson Simon Weisse

IECA Amphithéâtre Ophuls 10 Rue Michel Ney Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : Gratuit

Gratuit

Samedi 2025-11-22 18:00:00

2025-11-22

À l’occasion du Festival du Film d’Architecture organisé par la Maison de l’Architecture de Lorraine, l’IECA accueillera une conférence de Simon Weisse, maquettiste pour le réalisateur Wes Anderson !

Simon Weisse est miniature supervisor, et créateur d’accessoires.

Il construit des décors de films à petite échelle pour exaucer les rêves les plus fous des cinéastes. Diplômé des Beaux-Arts de Montpellier, il est entré dans le cinéma en tant que maquettiste avec Les Aventures du Baron de Münchausen (Terry Gilliam, 1988). Maquettiste de Wes Anderson depuis The Grand Budapest Hotel (2014), il a aussi travaillé sur des films de Guillermo Del Toro, Jeunet, Spielberg, Wenders, ou sur Matrix Resurrections de Lana Wachowski. Lors de cette conférence, il présentera son expérience en tant que maquettiste-accessoiriste très prisé du cinéma.

Réservation en ligne.Tout public

IECA Amphithéâtre Ophuls 10 Rue Michel Ney Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 17 17 23

English :

On the occasion of the Festival du Film d?Architecture organized by the Maison de l?Architecture de Lorraine, IECA will host a lecture by Simon Weisse, model maker for director Wes Anderson!

Simon Weisse is a miniature supervisor and prop designer.

He builds small-scale film sets to fulfill filmmakers’ wildest dreams. A graduate of the Beaux-Arts in Montpellier, he entered the film industry as a model maker with Les Aventures du Baron de Münchausen (Terry Gilliam, 1988). Wes Anderson’s layout artist since The Grand Budapest Hotel (2014), he has also worked on films by Guillermo Del Toro, Jeunet, Spielberg, Wenders and Lana Wachowski’s Matrix Resurrections. At this conference, he will talk about his experience as one of cinema’s most sought-after model-maker-accessorizers.

Book online.

German :

Anlässlich des vom Maison de l’Architecture de Lorraine organisierten Festival du Film d’Architecture wird das IECA einen Vortrag von Simon Weisse, Modellbauer für den Regisseur Wes Anderson, veranstalten!

Simon Weisse ist Miniature Supervisor und Requisitenschöpfer.

Er baut Filmkulissen in kleinem Maßstab, um die wildesten Träume der Filmemacher zu erfüllen. Nach seinem Abschluss an der Kunsthochschule in Montpellier kam er als Modellbauer mit Les Aventures du Baron de Münchausen (Terry Gilliam, 1988) ins Filmgeschäft. Seit The Grand Budapest Hotel (2014) ist er Modellbauer für Wes Anderson und hat auch an Filmen von Guillermo Del Toro, Jeunet, Spielberg, Wenders oder Lana Wachowskis Matrix Resurrections mitgearbeitet. Bei diesem Vortrag wird er seine Erfahrungen als gefragter Layouter-Accessoireist in der Filmbranche vorstellen.

Online-Reservierung.

Italiano :

Nell’ambito dell’Architecture Film Festival organizzato dalla Maison de l’Architecture de Lorraine, l’IECA ospiterà una conferenza di Simon Weisse, modellista del regista Wes Anderson!

Simon Weisse è un supervisore di miniature e designer di oggetti di scena.

Costruisce set cinematografici in scala ridotta per realizzare i sogni più sfrenati dei registi. Laureato alle Beaux-Arts di Montpellier, è entrato nell’industria cinematografica come modellista con Les Aventures du Baron de Münchausen (Terry Gilliam, 1988). Impaginatore di Wes Anderson a partire da The Grand Budapest Hotel (2014), ha lavorato anche in film di Guillermo Del Toro, Jeunet, Spielberg, Wenders e Matrix Resurrections di Lana Wachowski. In questa conferenza parlerà della sua esperienza di modellista e designer di accessori molto richiesto dall’industria cinematografica.

Prenota online.

Espanol :

En el marco del Festival de Cine de Arquitectura organizado por la Maison de l’Architecture de Lorraine, el IECA acogerá una conferencia de Simon Weisse, modelista del director Wes Anderson

Simon Weisse es supervisor de miniaturas y diseñador de atrezo.

Construye decorados cinematográficos a pequeña escala para hacer realidad los sueños más descabellados de los cineastas. Graduado en Bellas Artes en Montpellier, entró en la industria cinematográfica como maquetista con Les Aventures du Baron de Münchausen (Terry Gilliam, 1988). Maquetador de Wes Anderson desde The Grand Budapest Hotel (2014), también ha trabajado en películas de Guillermo Del Toro, Jeunet, Spielberg, Wenders y las resurrecciones de Matrix de Lana Wachowski. En esta conferencia hablará de su experiencia como modelista y diseñador de accesorios muy solicitado en la industria cinematográfica.

Reserva en línea.

