Conférence Marc Larchevêque, porcelainier de Vierzon Sainte-Montaine
Conférence Marc Larchevêque, porcelainier de Vierzon Sainte-Montaine samedi 11 avril 2026.
Conférence Marc Larchevêque, porcelainier de Vierzon
Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Le Musée Marguerite Audoux vous propose une conférence Marc Larchevêque, porcelainier de Vierzon animée par Gilles Magréau.
Marc Larchevêque (1871-1950) est un porcelainier vierzonnais du début du 20e siècle. Reconnu pour ses idées en avance sur son époque et son paternalisme social, il a une rue à son nom à Vierzon. Il est également l’arrière-grand-père d’Éric Larchevêque, créateur de la société Ledger et de la monnaie virtuelle Bitcoin.
Seront également présent deux invités exceptionnels
– JEJ Édition Saint-Florent-sur-Cher (sélection de livres sur place)
– Fil Média Création Saint-Martin-d’Auxigny (Tournage d’une émission TV sur place) .
Musée Marguerite Audoux Sainte-Montaine 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 26 12 musee.marguerite-audoux@orange.fr
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English :
Rencontre Littéraire lecture on Michel de Bourges by Roland Hodel.
L’événement Conférence Marc Larchevêque, porcelainier de Vierzon Sainte-Montaine a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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