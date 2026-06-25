Conférence Marcel Toulgoat | la gare de Maël-Carhaix Place du Centre Maël-Carhaix samedi 4 juillet 2026.

Maël-Carhaix

Conférence Marcel Toulgoat | la gare de Maël-Carhaix

Place du Centre Mairie Maël-Carhaix Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 15:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Conférence Marcel Toulgoat la gare de Maël-Carhaix et autres ouvrages d’art du Réseau breton

Marcel Toulgoat a une passion, les ouvrages d’art gares, haltes voyageurs, ponts, et viaducs. Gräce aux archives du Réseau Breton, il fera découvrir l’ancienne gare de Mael-Carhaix, détruite et remplacé par une halte voyageurs destinée aux randonneurs, cyclistes qui empruntent la voie verte. ¨

Org. le Chaudron des Arts .

Place du Centre Mairie Maël-Carhaix 22340 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 37 43 54 56

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English :

L’événement Conférence Marcel Toulgoat | la gare de Maël-Carhaix Maël-Carhaix a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Kreiz Breizh