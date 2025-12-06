Conférence Marcelle Delpastre, à fleur de l’âme Salles-Courbatiès
Conférence Marcelle Delpastre, à fleur de l'âme Salles-Courbatiès samedi 6 décembre 2025.
Conférence Marcelle Delpastre, à fleur de l’âme
Salles-Courbatiès Aveyron
Samedi 2025-12-06
2025-12-06
Venez découvrir la personnalité originale de Miquèla Stenta, professeure d’occitan, observatrice et impliquée dans la vie du monde en tant que paysanne et poète.
Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie +33 7 87 64 58 45
English :
Come and discover the original personality of Miquèla Stenta, an occitan teacher, observer and poet involved in the life of the world.
