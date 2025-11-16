Conférence Marche de l’Art et démarche de l’Artiste Les Amis du musée vendéen Salle Saint Médard Fontenay-le-Comte

Conférence Marche de l’Art et démarche de l’Artiste Les Amis du musée vendéen

Salle Saint Médard 110 rue de la Villa Gallo-romaine Fontenay-le-Comte Vendée

Début : 2025-11-16 17:00:00

Les Amis du Musée vous invite à leur traditionnelle conférence du dimanche !

Conférence par Yves Baudry

Repéré dès l’école primaire puis au collège-lycée, j’ai été encouragé par mon professeur d’art Jean Claude Luez. Seul élève avec lui en option dessin nous avons été très vite peint, dessiné et exposé ensemble de très nombreuses fois dans toute la région. Naturellement, j’ai continué mes études d’art supérieures jusqu’au professorat d’arts plastiques à Paris. Je fus très encouragé et suivi de près par Jean Chevolleau.

Après mon CAPES d’arts plastiques en 1970, j’ai suivi des études universitaires d’arts appliqués et d’histoire de l’art. Elles furent couronnées par le concours de l’agrégation obtenu en 1983.

La sémiologie, je l’ai enseignée à des grands étudiants de l’Ecole Estienne (métiers du livre et de l’édition) à Paris durant 20 années jusqu’en 2009.

La peinture, qui ne s’est jamais ralentie, est un état de l’âme existentielle.

