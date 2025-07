Conférence La Chouette qui lit Marciac

Conférence La Chouette qui lit Marciac jeudi 7 août 2025.

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac Gers

Gratuit

Début : 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-07 19:00:00

2025-08-07

Conférence de Pierre SICSIC autour du compositeur Hermeto Pascoal, ainsi que de son livre « Hermeto Champion, les pensées de Pascoal ».

Venez nombreux retrouver son sourire et son envie de partager !

La Chouette qui lit 2 Rue Saint-Pierre Marciac 32230 Gers Occitanie +33 5 62 08 70 35 contact@lachouettequilit.fr

English :

Lecture by Pierre SICSIC on the composer Hermeto Pascoal, and his book « Hermeto Champion, les pensées de Pascoal ».

Come and meet his smile and his desire to share!

German :

Vortrag von Pierre SICSIC über den Komponisten Hermeto Pascoal sowie über sein Buch « Hermeto Champion, les pensées de Pascoal » (Hermeto Champion, die Gedanken von Pascoal).

Kommen Sie zahlreich und entdecken Sie sein Lächeln und seine Lust zu teilen!

Italiano :

Conferenza di Pierre SICSIC sul compositore Hermeto Pascoal e sul suo libro « Hermeto Champion, les pensées de Pascoal ».

Non perdetevi il suo sorriso e la sua voglia di condividere!

Espanol :

Conferencia de Pierre SICSIC sobre el compositor Hermeto Pascoal y su libro « Hermeto Champion, les pensées de Pascoal ».

¡No te pierdas su sonrisa y sus ganas de compartir!

