Informations pratiques

Chartres

Conférence : Marco Polo, le voyageur des merveilles

Rue des Acacias Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR

12.5

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-01-09 14:30:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

Partez sur les traces de Marco Polo, de Venise jusqu’à la cour du Grand Khan ! Entre terres lointaines, découvertes fascinantes et récits extraordinaires, plongez dans l’aventure d’un voyageur dont les histoires ont nourri pendant des siècles l’imaginaire européen.

Au XIIIe siècle, lorsque les cartes du monde restent encore largement inexplorées, Marco Polo entreprend un voyage exceptionnel vers l’Orient. Parti de Venise, il traverse l’Asie et atteint la cour de Kubilai Khan, souverain de l’immense empire mongol. De ce périple naît le célèbre Livre des merveilles, récit qui fascinera l’Europe pendant des générations. Mais que savons-nous réellement du voyage de Marco Polo ? Entre témoignages, découvertes et embellissements littéraires, cette conférence explore la frontière entre l’expérience vécue et le mythe. À travers son récit, découvrez les sociétés, les paysages et les merveilles d’un Orient encore largement inconnu des Européens. Une invitation à voyager dans le temps et à suivre les pas de l’un des explorateurs les plus célèbres de l’histoire. 12.5 .

Rue des Acacias Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Follow in the footsteps of Marco Polo, from Venice to the court of the Great Khan! Amid distant lands, fascinating discoveries, and extraordinary tales, immerse yourself in the adventure of a traveler whose stories have fueled the European imagination for centuries.

L’événement Conférence : Marco Polo, le voyageur des merveilles Chartres a été mis à jour le 2026-09-11 par OT CHARTRES