Conférence Marguerite Marchand Salle Saint-Vernier Ornans

Salle Saint-Vernier Ornans
12 novembre 2025 18:00
2025-11-12
L’association Pays d’Ornans Patrimoine vous propose la conférence Une vie d’engagements Marguerite Marchand et la Croix-Rouge durant la Seconde Guerre mondiale .
Elle sera présentée par Aurélie Cousin, chargée des collections au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon.
Venez découvrir l’histoire de cette femme extraordinaire qui a organisé la mission Marchand afin d’aller récupérer, au camp d’Allach, en mai 1945, des prisonniers lors de la libération des camps, avec un des camions de la maison Tournier d’Ornans.
Un verre de l’amitié sera partagé avec la conférencière.
Mercredi 12 novembre à 18h
Salle Saint-Vernier
Entrée libre
En partenariat avec le Musée de la Déportation et de la Résistance .
Salle Saint-Vernier Place Saint-Vernier Ornans
