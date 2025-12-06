Conférence Marie de Gournay, Montaigne et la loi salique rue du château Pau
Conférence Marie de Gournay, Montaigne et la loi salique rue du château Pau samedi 6 décembre 2025.
Conférence Marie de Gournay, Montaigne et la loi salique
rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
On a beaucoup écrit sur la relation de Marie de Gournay avec Montaigne, relation qu’elle présente comme fusionnelle, au point de se l’accaparer au moins pour les éditions qu’elle a pu contrôler.
Comme elle serait l’une des rares à avoir connu Montaigne vivant, cette relation à la fois personnelle et intellectuelle donne à son empathie une épaisseur incontestable.
Une conférence proposée par les Amis du Château .
Gratuit
