Conférence Marie de Gournay, Montaigne et la loi salique rue du château Pau samedi 6 décembre 2025.

rue du château Musée National du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

2025-12-06

On a beaucoup écrit sur la relation de Marie de Gournay avec Montaigne, relation qu’elle présente comme fusionnelle, au point de se l’accaparer au moins pour les éditions qu’elle a pu contrôler.
Comme elle serait l’une des rares à avoir connu Montaigne vivant, cette relation à la fois personnelle et intellectuelle donne à son empathie une épaisseur incontestable.

Une conférence proposée par les Amis du Château   .

activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

