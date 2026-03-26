Conférence mascarades et carnavals, de Thierry Truffaut La Bastide-Clairence
Conférence mascarades et carnavals, de Thierry Truffaut La Bastide-Clairence samedi 11 avril 2026.
Conférence mascarades et carnavals, de Thierry Truffaut
Maison Darrieux La Bastide-Clairence Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
L’anthropologue aborde les traditions carnavalesques dans les Pyrénées dont le Pays Basque. Les tournées des maisons avec les masques hideux, les beaux danseurs. La mascarade et ses pratiques, sans oublier l’incontournable tradition de Saint Pansart, Zan Pantzar en basque, San Pançar en gascon. .
Maison Darrieux La Bastide-Clairence 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05
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English : Conférence mascarades et carnavals, de Thierry Truffaut
L’événement Conférence mascarades et carnavals, de Thierry Truffaut La Bastide-Clairence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme Pays Basque
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