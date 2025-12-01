Conférence Mathémagie La Rochelle

Conférence Mathémagie La Rochelle mercredi 10 décembre 2025.

Conférence Mathémagie

Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 17:00:00

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Conférence proposée par les Amis du Muséum, animée par Dominique SOUDER Professeur retraité de mathématiques, ancien secrétaire de la Fédération Française de Jeux Mathématiques, et spécialiste de magie mathématique.

.

Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25

English : Conference Mathémagie

Conference organized by the Friends of the Muséum, hosted by Dominique SOUDER ? Retired mathematics professor, former secretary of the Fédération Française de Jeux Mathématiques, and specialist in mathematical magic.

German : Konferenz Mathémagie

Von den Freunden des Museums vorgeschlagene Konferenz, moderiert von Dominique SOUDER? Pensionierter Mathematiklehrer, ehemaliger Sekretär der Fédération Française de Jeux Mathématiques und Spezialist für mathematische Magie.

Italiano :

Conferenza organizzata dagli Amici del Muséum, condotta da Dominique SOUDER ? Professore di matematica in pensione, ex segretario della Fédération Française de Jeux Mathématiques e specialista di magia matematica.

Espanol : Conferencia Mathémagie

Conferencia organizada por los Amigos del Museo, a cargo de Dominique SOUDER ? Profesor de matemáticas jubilado, antiguo secretario de la Fédération Française de Jeux Mathématiques y especialista en magia matemática.

L’événement Conférence Mathémagie La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-21 par La Rochelle Tourisme