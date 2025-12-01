Conférence Mathémagie La Rochelle
Conférence Mathémagie La Rochelle mercredi 10 décembre 2025.
Conférence Mathémagie
Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 17:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-10
Conférence proposée par les Amis du Muséum, animée par Dominique SOUDER Professeur retraité de mathématiques, ancien secrétaire de la Fédération Française de Jeux Mathématiques, et spécialiste de magie mathématique.
Bibliothèque du Muséum 28 rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 18 25
English : Conference Mathémagie
Conference organized by the Friends of the Muséum, hosted by Dominique SOUDER ? Retired mathematics professor, former secretary of the Fédération Française de Jeux Mathématiques, and specialist in mathematical magic.
German : Konferenz Mathémagie
Von den Freunden des Museums vorgeschlagene Konferenz, moderiert von Dominique SOUDER? Pensionierter Mathematiklehrer, ehemaliger Sekretär der Fédération Française de Jeux Mathématiques und Spezialist für mathematische Magie.
Italiano :
Conferenza organizzata dagli Amici del Muséum, condotta da Dominique SOUDER ? Professore di matematica in pensione, ex segretario della Fédération Française de Jeux Mathématiques e specialista di magia matematica.
Espanol : Conferencia Mathémagie
Conferencia organizada por los Amigos del Museo, a cargo de Dominique SOUDER ? Profesor de matemáticas jubilado, antiguo secretario de la Fédération Française de Jeux Mathématiques y especialista en magia matemática.
