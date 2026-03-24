Conférence Mathias Bonneau, bûcheron Jardin public Rodez

Conférence Mathias Bonneau, bûcheron

Jardin public Avenue Victor Hugo Rodez Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Conférence Mathias Bonneau, vendredi 26 juin 2026 de 18h30 à 20h30, au Musée Soulages, Avenue Victor Hugo, Rodez. Gratuit sur inscription.

Un bûcheron, un scieur itinérant, un designer et un ébéniste : Mathias Bonneau, Etienne Lescure, Pierre-Eloi Bris et Maxence Duhamel.

Tous les 4 sont passionnés de bois, amis, et ont participé à la fabrication d’un fauteuil, pièce unique issue d’un hêtre ayant poussé dans la Montagne Noire. C’est ce qui est raconté dans le livre Histoire d’un Arbre, de Mathias Bonneau aux Editions du Seuil (2026). Cette conférence raconte l’aventure de ce fauteuil, illustrée par des dessins issus du livre.

Bûcheron dans le Tarn, Mathias Bonneau exploite la forêt familiale, plantée dans les années 1960 par son grand-père. Au cours de ses études en école d‘architecture, Mathias Bonneau s’approprie le carnet de dessin comme un outil de mémoire du quotidien.

Après 4 mois à travailler dans la forêt familiale, il délaisse l’architecture pour se consacrer au dessin et remplit 3 premiers carnets de bucheron.

Prenant la mesure de la charnière entre la matière première issue des forêts et un matériau utilisable par tous, il découvre un métier et comprend une filière.

Il poursuit aujourd’hui l’exercice de ses activités de bûcheron-gestionnaire-forestier-illustrateur et travaille de concert avec des architectes, designer et menuisier. .

Jardin public Avenue Victor Hugo Rodez 12000 Aveyron Occitanie

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English :

Mathias Bonneau lecture, Friday June 26, 2026, 6:30-8:30 pm, Musée Soulages, Avenue Victor Hugo, Rodez. Free with registration.

L’événement Conférence Mathias Bonneau, bûcheron Rodez a été mis à jour le 2026-03-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)