Conférence Matisse et Marguerite Temple protestant Vichy
Conférence Matisse et Marguerite Temple protestant Vichy mercredi 25 mars 2026.
Conférence Matisse et Marguerite
Temple protestant 10 rue Max Durand-Fardel Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25 19:30:00
Date(s) :
2026-03-25
A travers cette conférence, nous découvrirons Marguerite DUTHUIT-MATISSE, figure essentielle mais discrète de son cercle familial, et personnalité méconnue du grand public. Nous découvrirons, le modèle, le peintre, mais aussi la femme résistante.
.
Temple protestant 10 rue Max Durand-Fardel Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 04 85 30 assoc.theodoremonod.vichy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This lecture will introduce us to Marguerite DUTHUIT-MATISSE, an essential but discreet figure in her family circle, and a personality little-known to the general public. We’ll discover the model, the painter, but also the woman of the Resistance.
L’événement Conférence Matisse et Marguerite Vichy a été mis à jour le 2026-02-16 par Vichy Destinations