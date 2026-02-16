Conférence Matisse et Marguerite Temple protestant Vichy

Conférence Matisse et Marguerite

Temple protestant 10 rue Max Durand-Fardel Vichy Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25 19:30:00

Date(s) :

2026-03-25

A travers cette conférence, nous découvrirons Marguerite DUTHUIT-MATISSE, figure essentielle mais discrète de son cercle familial, et personnalité méconnue du grand public. Nous découvrirons, le modèle, le peintre, mais aussi la femme résistante.

Temple protestant 10 rue Max Durand-Fardel Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 98 04 85 30 assoc.theodoremonod.vichy@gmail.com

English :

This lecture will introduce us to Marguerite DUTHUIT-MATISSE, an essential but discreet figure in her family circle, and a personality little-known to the general public. We’ll discover the model, the painter, but also the woman of the Resistance.

