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Conférence Matrimoine et Musique Espace culturel Agon-Coutainville

samedi 10 octobre 2026 · Espace culturel · Agon-Coutainville

Conférence Matrimoine et Musique Espace culturel Agon-Coutainville

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Espace culturel
Adresse
2 Avenue du Président Roosevelt
Ville
50230 Agon-Coutainville
Département
Manche
Tarif

Agon-Coutainville

Conférence Matrimoine et Musique

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 18:00:00
fin : 2026-10-10 19:30:00

Date(s) :
2026-10-10

Conférence Matrimoine et Musique par Claire bodin.
Rendez-vous à 18h à l’espace culturel.   .

Espace culturel 2 Avenue du Président Roosevelt Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie   cchl.ac@orange.fr

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English : Conférence Matrimoine et Musique

L’événement Conférence Matrimoine et Musique Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-08-14 par Coutances Tourisme

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