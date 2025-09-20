Conférence Mayotte aujourd’hui un département français aux défis multiples Sciences Po à Menton Menton
Conférence Mayotte aujourd’hui un département français aux défis multiples Samedi 20 septembre, 13h30 Sciences Po à Menton Alpes-Maritimes
Hidaya SAENFANE, étudiante de SciencesPo et auteur du livre « Nyongo la face cachée de Mayotte » présentera les défis auquels fait face l’ille de Mayotte.
Sciences Po à Menton 11 Place Saint-Julien 06500 Menton Menton 06500 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
