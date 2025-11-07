CONFÉRENCE MAYOTTE, UN DÉPARTEMENT POST-COLONIAL ? Place des souvenirs d’enfance Torreilles

CONFÉRENCE MAYOTTE, UN DÉPARTEMENT POST-COLONIAL ? Place des souvenirs d’enfance Torreilles vendredi 7 novembre 2025.

CONFÉRENCE MAYOTTE, UN DÉPARTEMENT POST-COLONIAL ?

Place des souvenirs d’enfance Le Cube Torreilles Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 20:00:00

2025-11-07

Mayotte, un département post-colonial ?

Il y a une vingtaine d’années, peu de personnes en France savaient placer Mayotte sur une carte mondiale. Toutefois, ces dernières années, de nombreux médias ont évoqué régulièrement l’île hippocampe pour ses difficultés et soubresauts politiques, économiques et sociaux, oubliant son splendide lagon, sa biodiversité marine et ses fleurs à parfum dont l’ylang

English :

Mayotte, a post-colonial department?

Twenty years ago, few people in France knew how to place Mayotte on a world map. In recent years, however, many media outlets have regularly focused on the seahorse island for its political, economic and social difficulties and upheavals, forgetting its splendid lagoon, marine biodiversity and fragrant flowers, including ylang-ylang

German :

Mayotte, ein postkoloniales Departement?

Vor etwa zwanzig Jahren wussten nur wenige Menschen in Frankreich, wo Mayotte auf einer Weltkarte zu finden ist. In den letzten Jahren haben viele Medien jedoch regelmäßig über die Seepferdcheninsel wegen ihrer politischen, wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten und Erschütterungen berichtet und dabei ihre herrliche Lagune, ihre biologische Vielfalt im Meer und ihre duftenden Blumen, darunter Ylang

Italiano :

Mayotte, un dipartimento post-coloniale?

Vent’anni fa, poche persone in Francia sapevano dove trovare Mayotte su una mappa del mondo. Negli ultimi anni, invece, molti media si sono regolarmente concentrati sull’isola cavalluccio marino per le sue difficoltà e i suoi sconvolgimenti politici, economici e sociali, trascurando la sua splendida laguna, la biodiversità marina e i suoi fiori profumati, tra cui l’ylang ylang

Espanol :

Mayotte, ¿un departamento poscolonial?

Hace veinte años, pocos franceses sabían dónde encontrar Mayotte en un mapamundi. Sin embargo, en los últimos años, muchos medios de comunicación se han centrado regularmente en la isla del caballito de mar por sus dificultades y convulsiones políticas, económicas y sociales, pasando por alto su espléndida laguna, su biodiversidad marina y sus fragantes flores, entre ellas el ylang ylang

