Conférence : Mécanique des fluides dans le système respiratoire Eure-et-Loir Campus Chartres Mardi 10 mars, 18h30 Gratuit et en entrée libre

Quand le mucus bloque les bronches (mucoviscidose, BPCO), respirer devient un défi. Découvrez les mécanismes de rupture des bouchons, essentiels pour améliorer les outils d’assistance respiratoire.

L’air que nous respirons voyage jusqu’à nos poumons en empruntant les bronches, qui assurent sa répartition et son épuration, avant d’atteindre les alvéoles pulmonaires, où s’effectuent les échanges d’oxygène avec le sang. Dans les bronches, le nettoyage de l’air repose sur un liquide visqueux très particulier : le mucus. À l’image d’une mouche piégée dans du miel, le mucus capture les impuretés présentes dans l’air grâce à sa texture visqueuse. Il est ensuite évacué et renouvelé en permanence.

Ce mécanisme biophysique essentiel peut cependant être perturbé par des maladies comme la mucoviscidose ou la BPCO. Le mucus, produit en excès, obstrue alors les voies respiratoires. Les processus physiques permettant de briser ces bouchons de mucus restent mal compris, alors qu’ils sont cruciaux pour concevoir et optimiser des outils de respiration artificielle destinés aux patients souffrant d’obstruction bronchique.

Cette conférence proposera une introduction aux mécanismes de transport du mucus dans les bronches. Elle présentera ensuite les travaux de recherche fondamentale de la conférencière sur la dynamique des bouchons de mucus.

La conférencière : Charlotte de Blois est chargée de recherche au CNRS, au sein du laboratoire FAST de l’Université Paris-Saclay. Ce laboratoire explore des thèmes variés tels que la dynamique des fluides (industriels, géophysiques, astrophysiques ou biologiques), la matière molle et la mécanique des matériaux. Spécialiste de la microfluidique et des fluides non-newtoniens, Charlotte de Blois y développe des recherches à l’interface entre physique et biologie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-10T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-10T20:00:00.000+01:00

Eure-et-Loir Campus 21 Rue de Loigny la Bataille, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir



