Conférence Médecine Traditionnelle Chinoise | A la découverte d’un art de santé millénaire Le Villars

Gratuit

Gratuit

La médecine traditionnelle chinoise est un art de santé ancestral qui considère l’être humain dans sa globalité, en lien étroit avec son environnement. Cette conférence propose une découverte claire et accessible de ses principes fondamentaux, pour mieux comprendre comment elle vise l’équilibre, la prévention et l’harmonisation du corps et de l’esprit.

animé par Vincent Meunier et Bertrand Vaillant,

Praticiens en Médecine Traditionnelle Chinoise .

