Conférence Médiathèque d’Este Billère

Conférence Médiathèque d’Este Billère samedi 4 octobre 2025.

Conférence Samedi 4 octobre, 15h00 Médiathèque d’Este Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:00:00

Les anglophones, pourquoi sont-ils venus à Pau ?

Explications sur les raisons géographiques, économiques, politiques, touristiques, climatiques et sportives qui ont attiré les anglophones dans l’agglomération de Pau au XIXe siècle.

Conférence animée par David Blackburn (chercheur,historien)

Médiathèque d’Este rue de la Pléiade, 64140 Billère, France Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 0559130630 https://mediatheques.agglo-pau.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 59 13 06 30 »}]

Biblis en folie 2025

libre de droits