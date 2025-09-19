Conférence Médiathèque L’expression plurielle Thouaré-sur-Loire

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Jean-Noël Roul et Jeannine Avranches sont deux passionnés de l’histoire de la commune. Saviez-vous qu’au cours de la première moitié du 20ème siècle, les nantais venaient en vacances à Thouaré, profiter de la plage des Sables d’or ? Ils ont plein d’anecdotes à vous raconter sur la ville.

Médiathèque L’expression plurielle 23 rue de Mauves, 44470 Thouaré-sur-Loire Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02.51.85.90.60 https://mediatheque.thouare.fr/

