CONFÉRENCE MÉDICALE LA FIBROMYALGIE

Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2026-02-24

fin : 2026-02-24

2026-02-24

Conférence médicale sur la Fibromyalgie à 15h au Centre Ulysse

présentée par le Dr Giniès, chef de service du Centre Anti douleur du CHU de Montpellier et spécialiste de la Fybromialgie.

Entrée libre et ouvert à tous dans la limite des places disponibles (priorité aux patients et accompagnants du séjour spécifique concerné)

Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 23 31 42

English :

Medical conference on Fibromyalgia at 3pm at the Centre Ulysse

presented by Dr. Giniès, head of the Centre Anti Pain at Montpellier University Hospital and specialist in Fibromyalgia.

Admission free and open to all, subject to availability (priority given to patients and companions of the specific stay concerned)

