CONFÉRENCE MÉDICALE LA SCLEROSE EN PLAQUES Lamalou-les-Bains

CONFÉRENCE MÉDICALE LA SCLEROSE EN PLAQUES

Centre Ulysse Lamalou-les-Bains Hérault

Début : 2025-05-21

fin : 2025-07-03

2025-05-21 2025-07-03 2025-09-16

Les Thermes de Lamalou les Bains, vous propose unconférence médicale sur la sclérose en plaques.

La conférence sera présentée par le professeur Labauge, à 16h30 au centre Ulysse,

Places limitées, la priorité sera donnée aux patients du parcours spécifique.

Centre Ulysse Lamalou-les-Bains 34240 Hérault Occitanie +33 4 67 23 02 62

English :

Les Thermes de Lamalou les Bains invites you to a medical conference on multiple sclerosis.

The lecture will be presented by Professor Labauge, at 4.30pm at the Ulysse Center,

Places are limited, and priority will be given to patients on the specific course.

German :

Les Thermes de Lamalou les Bains, bietet Ihnen einen medizinischen Vortrag über Multiple Sklerose an.

Der Vortrag wird von Professor Labauge gehalten und findet um 16:30 Uhr im Centre Ulysse statt,

Begrenzte Plätze, Patienten des spezifischen Parcours werden bevorzugt behandelt.

Italiano :

Les Thermes de Lamalou les Bains organizzano una conferenza medica sulla sclerosi multipla.

La conferenza sarà tenuta dal Professor Labauge alle 16.30 presso il centro Ulysse,

I posti sono limitati e la priorità sarà data ai pazienti del corso specifico.

Espanol :

Les Thermes de Lamalou les Bains organizan una conferencia médica sobre la esclerosis múltiple.

La conferencia será impartida por el profesor Labauge a las 16.30 horas en el centro Ulysse,

Las plazas son limitadas y se dará prioridad a los pacientes del curso específico.

