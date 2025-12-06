Conférence médicale Les pathologies digestives hautes Dr Kamal Gergès Salle polyvalente Île-Tudy
Salle polyvalente 13 rue Principale Île-Tudy Finistère
Début : 2025-12-06 17:00:00
Conférence médicale par le Dr Kamal Gergès, chirurgien les pathologies digestives hautes (œsophage, estomac, reflux gastro-œsophagien).
Organisée par l’association L’île aux idées. .
