Conférence Méditation et compassion dans le bouddhisme Maison des associations Royan

Conférence Méditation et compassion dans le bouddhisme
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-12-12 20:00:00
fin : 2025-12-12
2025-12-12
La voie bouddhiste nous propose de développer ces 2 qualités que sont la sagesse et la compassion. La sagesse étant la connaissance acquise à travers la méditation. La compassion l’ouverture aux autres dans notre vie quotidienne.
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 54 61 50 royan@dhagpo.org
English :
The Buddhist path proposes the development of these 2 qualities: wisdom and compassion. Wisdom is the knowledge acquired through meditation. Compassion is openness to others in our daily lives.
German :
Der buddhistische Weg schlägt uns vor, diese beiden Qualitäten Weisheit und Mitgefühl zu entwickeln. Weisheit ist das Wissen, das wir durch Meditation erwerben. Mitgefühl ist die Offenheit gegenüber anderen Menschen in unserem täglichen Leben.
Italiano :
Il sentiero buddista propone di sviluppare queste due qualità, la saggezza e la compassione. La saggezza è la conoscenza acquisita attraverso la meditazione. La compassione è l’apertura verso gli altri nella nostra vita quotidiana.
Espanol :
El camino budista propone que desarrollemos estas 2 cualidades, sabiduría y compasión. La sabiduría es el conocimiento adquirido a través de la meditación. La compasión es la apertura a los demás en nuestra vida cotidiana.
