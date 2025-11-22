Conférence médiumnité Saint-Yrieix-la-Perche

Conférence médiumnité

7 Rue des Palloux Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Conférence en deux parties, avec Christine Cazals, médium et conférencière. Partie 1, la visualisation créatrice, techniques, témoignages et expériences. Partie 2, médiumnité, les preuves de la survie de l’âme. .

7 Rue des Palloux Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 21 88 17 marlone0605@gmail.com

