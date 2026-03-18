Conférence Méduse des animaux à mille facettes Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Conférence Méduse des animaux à mille facettes

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 18:00:00

fin : 2026-04-22 19:30:00

Date(s) :

2026-04-22

95% d’eau, pas de cerveau, pas de cœur, qui sommes-nous ? Nous sommes les méduses, cténaires et autres zooplancton gélatineux.

.

Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 p.dreyer@fondationevertea.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

95% water, no brain, no heart who are we? We are jellyfish, ctenaria and other gelatinous zooplankton.

L’événement Conférence Méduse des animaux à mille facettes Valence a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme