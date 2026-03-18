Conférence Méduse des animaux à mille facettes Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence
Conférence Méduse des animaux à mille facettes Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence mercredi 22 avril 2026.
Conférence Méduse des animaux à mille facettes
Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 18:00:00
fin : 2026-04-22 19:30:00
Date(s) :
2026-04-22
95% d’eau, pas de cerveau, pas de cœur, qui sommes-nous ? Nous sommes les méduses, cténaires et autres zooplancton gélatineux.
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Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg 26, place Latour Maubourg Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 42 48 02 p.dreyer@fondationevertea.org
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English :
95% water, no brain, no heart who are we? We are jellyfish, ctenaria and other gelatinous zooplankton.
L’événement Conférence Méduse des animaux à mille facettes Valence a été mis à jour le 2026-03-18 par Valence Romans Tourisme