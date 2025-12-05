Conférence Mémoire des cimetières comment les archives racontent nos ancêtres Archives Municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique La Rochelle

Conférence Mémoire des cimetières comment les archives racontent nos ancêtres

Archives Municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Les archives présentent la conférence Mémoire des cimetières comment les archives racontent nos ancêtres , en partenariat avec le service des Cimetières.

.

Archives Municipales et communautaires Olga de Saint-Affrique 25B avenue du Président John Fitzgerald Kennedy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 53 91 archives@ville-larochelle.fr

English : Conference Mémoire des cimetières comment les archives racontent nos ancêtres

In two sessions, this workshop teaches the basics of genealogical research and gives you the keys to discovering your ancestors.

German : Konferenz Mémoire des cimetières comment les archives racontent nos ancêtres

In zwei Sitzungen vermittelt dieser Workshop die Grundlagen der Familienforschung und gibt Ihnen den Schlüssel, um sich auf die Entdeckung Ihrer Vorfahren zu begeben.

Italiano :

Gli archivi presentano la conferenza La memoria dei cimiteri: come gli archivi raccontano la storia dei nostri antenati , in collaborazione con il Dipartimento Cimiteri.

Espanol : Conferencia Mémoire des cimetières comment les archives racontent nos ancêtres

En dos sesiones, este taller le ofrece los fundamentos de la investigación genealógica y las claves para descubrir a sus antepasados.

L’événement Conférence Mémoire des cimetières comment les archives racontent nos ancêtres La Rochelle a été mis à jour le 2025-10-04 par Nous La Rochelle