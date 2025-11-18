Conférence Mémoire et patrimoine : Le quartier du Bijou Médiathèque Castagnéra Talence

Conférence Mémoire et patrimoine : Le quartier du Bijou Médiathèque Castagnéra Talence mardi 18 novembre 2025.

Conférence Mémoire et patrimoine : Le quartier du Bijou Mardi 18 novembre, 18h15 Médiathèque Castagnéra Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T18:15:00 – 2025-11-18T19:30:00

Fin : 2025-11-18T18:15:00 – 2025-11-18T19:30:00

L’association Mémoires et Patrimoine vous convie à découvrir l’origine du domaine qui a donné son nom à ce quartier. De 1720 à nos jours, nous suivrons l’évolution de cette belle bâtisse emblématique talençaise.

Mais au fait, d’où le Bijou tient-il son nom ? Pour le 100è anniversaire de ce quartier, Pierre Bernard vous fera partager cette histoire agrémentée de documents et de photos.

Médiathèque Castagnéra Allée Peixotto 33 400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 84 78 90 https://mediatheques.talence.fr [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@talence.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 90 »}]

Par l’association Mémoires et Patrimoine