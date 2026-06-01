Conférence Mémoire et Résistance Évrecy
Conférence Mémoire et Résistance Évrecy vendredi 12 juin 2026.
Évrecy
Conférence Mémoire et Résistance
2 Route de Bougy Évrecy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12
Date(s) :
2026-06-12
Conférence Mémoire et Résistance 12 juin 18h Évrecy
Conférence Mémoire et Résistance 12 juin 18h Évrecy à la rencontre de Jean Villeret et Arthur Poitevin .
2 Route de Bougy Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 54 37
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence Mémoire et Résistance
Conference on Memory and the Resistance 12 June 18h Évrecy
L’événement Conférence Mémoire et Résistance Évrecy a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme
À voir aussi à Évrecy (Calvados)
- Mini Concert de Batterie Évrecy 15 juin 2026