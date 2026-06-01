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Conférence Mémoire et Résistance Évrecy

Conférence Mémoire et Résistance Évrecy vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 2 Route de Bougy

Ville : 14210 Évrecy

Département : Calvados

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif :

Évrecy

Conférence Mémoire et Résistance

2 Route de Bougy Évrecy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Conférence Mémoire et Résistance 12 juin 18h Évrecy
Conférence Mémoire et Résistance 12 juin 18h Évrecy à la rencontre de Jean Villeret et Arthur Poitevin   .

2 Route de Bougy Évrecy 14210 Calvados Normandie +33 2 31 80 54 37 

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English : Conférence Mémoire et Résistance

Conference on Memory and the Resistance 12 June 18h Évrecy

L’événement Conférence Mémoire et Résistance Évrecy a été mis à jour le 2026-06-05 par Orne Odon Tourisme

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