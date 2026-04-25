Saint-Frajou

CONFÉRENCE MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET SES IMPLICATIONS

Saint-Frajou Haute-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence Mémoire traumatique et ses implications par Claire Chauvet et Robin Yacout à la guitare.

Une conférence à ne pas rater au Musée de Peinture de Saint-Frajou .

Saint-Frajou 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 78 20 28

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English :

Traumatic memory and its implications by Claire Chauvet and Robin Yacout on guitar.

L’événement CONFÉRENCE MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET SES IMPLICATIONS Saint-Frajou a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE