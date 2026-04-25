CONFÉRENCE MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET SES IMPLICATIONS Saint-Frajou
CONFÉRENCE MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET SES IMPLICATIONS Saint-Frajou samedi 19 septembre 2026.
Saint-Frajou
CONFÉRENCE MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET SES IMPLICATIONS
Saint-Frajou Haute-Garonne
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Conférence Mémoire traumatique et ses implications par Claire Chauvet et Robin Yacout à la guitare.
Une conférence à ne pas rater au Musée de Peinture de Saint-Frajou .
Saint-Frajou 31230 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 78 20 28
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English :
Traumatic memory and its implications by Claire Chauvet and Robin Yacout on guitar.
L’événement CONFÉRENCE MÉMOIRE TRAUMATIQUE ET SES IMPLICATIONS Saint-Frajou a été mis à jour le 2026-04-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE