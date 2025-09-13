Conférence Mémoire vive de Pechelbronn Preuschdorf
Conférence Mémoire vive de Pechelbronn
18 rue Hattenweg Preuschdorf Bas-Rhin
Début : Samedi 2025-09-13 17:00:00
Pechelbronn et son passé industriel vous sera conté par Ernest et Angèle JOST, guides du musée.
Pechelbronn et son passé industriel … ce sont plus de 500 ans d’histoire d’exploitation du pétrole en Alsace du Nord et ce sont surtout de nombreuses innovations marquantes dans le domaine des techniques pétrolières ! 0 .
18 rue Hattenweg Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr
English :
Pechelbronn and its industrial past will be told to you by Ernest and Angèle JOST, museum guides.
German :
Pechelbronn und seine industrielle Vergangenheit werden Ihnen von Ernest und Angèle JOST, Museumsführern, erzählt.
Italiano :
Pechelbronn e il suo passato industriale vi saranno raccontati da Ernest e Angèle JOST, guide del museo.
Espanol :
Ernest y Angèle JOST, guías del museo, le contarán Pechelbronn y su pasado industrial.
