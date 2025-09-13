Conférence Mémoire vive de Pechelbronn Preuschdorf

Conférence Mémoire vive de Pechelbronn

18 rue Hattenweg Preuschdorf Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-13 17:00:00

Pechelbronn et son passé industriel vous sera conté par Ernest et Angèle JOST, guides du musée.

18 rue Hattenweg Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08 museedupetrole@wanadoo.fr

English :

Pechelbronn and its industrial past will be told to you by Ernest and Angèle JOST, museum guides.

German :

Pechelbronn und seine industrielle Vergangenheit werden Ihnen von Ernest und Angèle JOST, Museumsführern, erzählt.

Italiano :

Pechelbronn e il suo passato industriale vi saranno raccontati da Ernest e Angèle JOST, guide del museo.

Espanol :

Ernest y Angèle JOST, guías del museo, le contarán Pechelbronn y su pasado industrial.

