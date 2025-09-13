Conférence Mémoire vive de Pechelbronn Preuschdorf

Conférence Mémoire vive de Pechelbronn Preuschdorf samedi 13 septembre 2025.

18 rue Hattenweg Preuschdorf Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
Début : Samedi 2025-09-13 17:00:00
fin : 2025-09-13

2025-09-13

Pechelbronn et son passé industriel vous sera conté par Ernest et Angèle JOST, guides du musée.
Pechelbronn et son passé industriel … ce sont plus de 500 ans d'histoire d'exploitation du pétrole en Alsace du Nord et ce sont surtout de nombreuses innovations marquantes dans le domaine des techniques pétrolières !

18 rue Hattenweg Preuschdorf 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 91 08  museedupetrole@wanadoo.fr

English :

Pechelbronn and its industrial past will be told to you by Ernest and Angèle JOST, museum guides.

German :

Pechelbronn und seine industrielle Vergangenheit werden Ihnen von Ernest und Angèle JOST, Museumsführern, erzählt.

Italiano :

Pechelbronn e il suo passato industriale vi saranno raccontati da Ernest e Angèle JOST, guide del museo.

Espanol :

Ernest y Angèle JOST, guías del museo, le contarán Pechelbronn y su pasado industrial.

L’événement Conférence Mémoire vive de Pechelbronn Preuschdorf a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de tourisme de l’Alsace Verte