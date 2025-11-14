Conférence Menhir de Die Symboles entre Terre et Ciel Salle communautaire de l’Espace Social Die

Conférence Menhir de Die Symboles entre Terre et Ciel

Salle communautaire de l’Espace Social 3 place de l’évêché Die Drôme

Début : 2025-11-14 18:00:00

fin : 2025-11-14 20:00:00

2025-11-14

Conférence de S. Maeder sur les symboles gravés néolithiques, en particulier du menhir de Die. C’est une énigme de près de 6000 ans. Les gravures néolithiques du menhir de Die, d’un assemblage unique, demeurent indéchiffrables.

Salle communautaire de l’Espace Social 3 place de l’évêché Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 40 05 musee@mairie-die.fr

English :

Lecture by S. Maeder on Neolithic engraved symbols, in particular the Die menhir. It’s a 6,000-year-old enigma. The Neolithic engravings on the Die menhir, a unique assemblage, remain indecipherable.

German :

Vortrag von S. Maeder über die eingravierten Symbole aus der Jungsteinzeit, insbesondere des Menhirs von Die. Es ist ein fast 6000 Jahre altes Rätsel. Die neolithischen Gravuren des Menhirs von Die, die aus einer einzigartigen Zusammenstellung bestehen, bleiben unentzifferbar.

Italiano :

Conferenza di S. Maeder sui simboli incisi del Neolitico, in particolare sul menhir di Die. Si tratta di un enigma vecchio di 6.000 anni. Le incisioni neolitiche sul Die menhir, che sono assemblate in modo unico, rimangono indecifrabili.

Espanol :

Conferencia de S. Maeder sobre los símbolos grabados neolíticos, en particular el menhir de Die. Es un enigma de 6.000 años de antigüedad. Los grabados neolíticos del Die menhir, de ensamblaje único, siguen siendo indescifrables.

