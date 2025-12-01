Conférence Ménopause, andropause on en parle ! Palais des congrès Rochefort

Conférence Ménopause, andropause on en parle !

Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-18 19:30:00

Date(s) :

2025-12-18

La maison de l’Égalité Femmes-Hommes vous invite à une conférence ludique, claire et sans tabou sur la ménopause et l’andropause.

Palais des congrès 73 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 21 81 27 egalite.lamaison@ville-rochefort.fr

English : Conference: Menopause, andropause: let’s talk about it!

The Maison de l’Égalité Femmes-Hommes invites you to an entertaining, informative and open-minded conference on the menopause and andropause.

German : Vortrag „Menopause, Andropause: Reden wir darüber!

Das Maison de l’Égalité Femmes-Hommes (Haus für die Gleichstellung von Frauen und Männern) lädt Sie zu einer unterhaltsamen, anschaulichen und tabufreien Konferenz über die Menopause und Andropause ein.

Italiano :

La Maison de l’Égalité Femmes-Hommes vi invita a una conferenza divertente e senza esclusione di colpi sulla menopausa e l’andropausa.

Espanol :

La Maison de l’Égalité Femmes-Hommes le invita a una conferencia lúdica y sin tapujos sobre la menopausia y la andropausia.

