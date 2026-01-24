Conférence métiers #2 Campus Centre – Faculté des Sciences économiques Rennes Mardi 27 janvier, 18h00 Ille-et-Vilaine

Rendez-vous mardi 27 janvier à 18h00 pour la 2ème conférence métiers.

L’occasion de rencontrer trois diplômés de nos masters et de découvrir leur parcours, leurs expériences et la réalité de leur métier.

**Vincent Podeur**

Responsable du service transports collectifs et partagés – Pornic Agglo Pays de Retz

Master Économie et Management de la Mobilité (2019)

**Quentin Boucard**

Chargé de Certification Projet Carbone – GAÏAGO

Master Économie et Management de l’Environnement (2024)

**Théophile Murail**

Contrôleur de Gestion – Loc Maria Biscuits

Master Finance d’Entreprise (2023)

Événement organisé par les associations BDE, ARTE, LEI et le Pôle Communication et Relations Professionnelles de la Faculté.

Campus Centre – Faculté des Sciences économiques 7, place Hoche – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



