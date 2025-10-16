Conférence Métiers AIRBUS Airbus Blagnac

Conférence Métiers AIRBUS Airbus Blagnac jeudi 16 octobre 2025.

Conférence Métiers AIRBUS Airbus Blagnac Jeudi 16 octobre, 18h00 sur inscription

Conférence Métiers AIRBUS avec ENAC Alumni

La prochaine conférence « Métiers » du groupe ENAC Alumni AIRBUS se tiendra le jeudi 16 octobre 2025 à 18h au nouveau bâtiment B21 au NS 135 – CAPITOLE.

Le but des conférences « Métiers » est d’inviter des Alumni à partager leurs parcours/métiers.

Cette édition est dédiée aux domaines de l’Achat et de la Vente avec :

Philippe ALARY-TOSSAINT (IENAC 86) – Head of Program Procurement – PY – Airbus

Guillaume HUERTAS (IENAC 99) – Head of Leasing / Asset and Aircraft Sales Europe Middle East & Africa – ATR

Maud ROTUREAU (IENAC 99) – Head of Commercial Services / Transactions offering – MCCB – Airbus

La conférence sera animée par Sophie SOUNDIRARASSOU (MS MTA 10), Head of Industrial Sales & Contracts – Airbus Operations.

Rejoignez-nous pour découvrir leurs activités, leurs parcours et échanger avec eux sur ces métiers. L’évènement est réservé exclusivement aux anciens élèves de l’ENAC ET salariés d’Airbus. Les places sont limitées, inscrivez-vous vite et n’hésitez pas à relayer l’information à d’autres Alumni de votre réseau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-10-16T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-16T19:30:00.000+02:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/conference-metiers-airbus-1155

Airbus 1 rond-point Emile Dewoitine 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne