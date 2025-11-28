Conférence | Métiers de la construction du château et de l’église de Creil Creil

Conférence | Métiers de la construction du château et de l’église de Creil

346 Avenue Leonard de Vinci Creil Oise

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

2025-11-28

L’archéologue Nicolas Bilot et l’historien Morgan Hinard vous parleront des dernières études d’histoire, d’archéologie sédimentaire et d’archéologie du bâti menées autour du château de Creil et de l’église Saint-Médard.

Bonus un pot de l’amitié sera servi à l’issue de la conférence

Cette conférence est organisée par l’Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois (AMOI).

Vendredi 28 novembre de 18h30 à 20h.

A la médiathèque Jean-Pierre Besse, 346 avenue Léonard de Vinci 60100 Creil

Gratuit, sur inscription (nombre de places limité) par mail mediatheque@mairie-creil.fr ou par téléphone 03.44.25.25.80

Allez-y en bus avec le réseau AXO_ ligne B arrêt Moulin à vent

346 Avenue Leonard de Vinci Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 25 25 80 mediatheque@mairie-creil.fr

English :

Archaeologist Nicolas Bilot and historian Morgan Hinard will talk about the latest historical, sedimentary and building archaeology studies carried out around Creil castle and Saint-Médard church.

Bonus: a pot de l?amitié will be served at the end of the talk

This conference is organized by the Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois (AMOI).

Friday November 28, 6:30 pm to 8 pm.

At the Jean-Pierre Besse media library, 346 avenue Léonard de Vinci 60100 Creil

Free, on registration (limited number of places): by e-mail mediatheque@mairie-creil.fr or by phone 03.44.25.25.80

Get there by bus with the AXO network_ line B Moulin à vent stop

German :

Der Archäologe Nicolas Bilot und der Historiker Morgan Hinard berichten über die neuesten Studien zur Geschichte, Sedimentarchäologie und Bauarchäologie, die rund um das Schloss Creil und die Kirche Saint-Médard durchgeführt wurden.

Bonus: Im Anschluss an die Konferenz wird ein Umtrunk serviert

Diese Konferenz wird von der Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du Bassin Creillois (AMOI) organisiert.

Freitag, 28. November, von 18:30 bis 20:00 Uhr.

In der Mediathek Jean-Pierre Besse, 346 avenue Léonard de Vinci 60100 Creil

Kostenlos, Anmeldung erforderlich (begrenzte Platzzahl): per E-Mail mediatheque@mairie-creil.fr oder telefonisch 03.44.25.25.80

Fahren Sie mit dem Bus mit dem AXO-Netzwerk_ Linie B Haltestelle Moulin à vent (Windmühle)

Italiano :

L’archeologo Nicolas Bilot e lo storico Morgan Hinard parleranno degli ultimi studi di archeologia storica, sedimentaria ed edilizia condotti intorno al castello di Creil e alla chiesa di Saint-Médard.

Bonus: alla fine della conferenza sarà servito un aperitivo

Questa conferenza è organizzata dall’Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois (AMOI).

Venerdì 28 novembre dalle 18.30 alle 20.00.

Presso la Biblioteca multimediale Jean-Pierre Besse, 346 avenue Léonard de Vinci, 60100 Creil

Gratuito, iscrizione obbligatoria (i posti sono limitati): via e-mail mediatheque@mairie-creil.fr o per telefono 03.44.25.25.80

Arrivare in autobus con la rete AXO_ linea B Moulin à vent fermata

Espanol :

El arqueólogo Nicolas Bilot y el historiador Morgan Hinard hablarán de los últimos estudios de arqueología histórica, sedimentaria y de edificios realizados en torno al castillo de Creil y la iglesia de Saint-Médard.

Además, se servirá una copa al final de la conferencia

Esta conferencia está organizada por la Association pour la Mémoire Ouvrière et Industrielle du bassin creillois (AMOI).

Viernes 28 de noviembre de 18.30 a 20.00 h.

En la biblioteca multimedia Jean-Pierre Besse, 346 avenue Léonard de Vinci 60100 Creil

Gratuito, previa inscripción (plazas limitadas): por correo electrónico mediatheque@mairie-creil.fr o por teléfono 03.44.25.25.80

Llegar en autobús con la red AXO_ línea B parada Moulin à vent

