Conférence métiers de l’IPAG IPAG Rennes Lundi 6 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine

Métiers de la fonction des finances publiques

L’IPAG organise des conférences thématiques. Elles présentent des métiers de la fonction publique.

Le lundi 6 octobre aura lieu de 12h30 à 13h30 en salle Montaigne (1er étage) une conférence sur les métiers des finances publiques.

Entrée par Science Po Rennes, 104 boulevard de la Duchesse Anne . Leur accès est libre et gratuit.

D’autres conférences thématiques vont être positionnées.

Début : 2025-10-06T12:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-06T13:30:00.000+02:00

IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine