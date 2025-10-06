Conférence métiers de l’IPAG IPAG Rennes
Conférence métiers de l’IPAG IPAG Rennes Lundi 6 octobre, 12h30 Ille-et-Vilaine
Métiers de la fonction des finances publiques
L’IPAG organise des conférences thématiques. Elles présentent des métiers de la fonction publique.
Le lundi 6 octobre aura lieu de 12h30 à 13h30 en salle Montaigne (1er étage) une conférence sur les métiers des finances publiques.
Entrée par Science Po Rennes, 104 boulevard de la Duchesse Anne . Leur accès est libre et gratuit.
D’autres conférences thématiques vont être positionnées.
IPAG 106, bd de la Duchesse Anne – 35700 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine