Conférence mi-homme, mi-bête les théranthropes, des Paléolithiques aux Égyptiens Pôle d’interprétation de la Préhistoire Les Eyzies

Conférence mi-homme, mi-bête les théranthropes, des Paléolithiques aux Égyptiens

18h30. Les théranthropes, rares au Paléolithique, deviennent centraux au Néolithique, reflet d’une évolution dans la manière dont l’homme pense sa relation au monde. Sur réservation. Gratuit

Conférence de Philippe Grosos, professeur de philosophie à l’université de Poitiers. Il travaille depuis une dizaine d’année à l’élaboration d’une philosophie de la préhistoire.

Les êtres mi-homme mi-bête, ou théranthropes, ne sont plus guère que des figures mythologiques. Ils ont pourtant constitué, depuis près de 50 000 ans, en Indonésie puis en Europe, une manière pour l’homme de penser sa place dans le monde. Leur présence s’est toutefois révélée inégale. Rares à l’époque paléolithique, ces représentations prolifèrent à partir du processus de néolithisation, jusqu’à jouer un rôle central dans certaines cultures des âges des métaux, comme en Égypte antique. Pourquoi ce retournement ? .

English : Conférence mi-homme, mi-bête les théranthropes, des Paléolithiques aux Égyptiens

18h30. Theranthropes, rare in the Paleolithic, become central in the Neolithic, reflecting an evolution in the way man thinks about his relationship with the world. Prior booking required. Free

German : Conférence mi-homme, mi-bête les théranthropes, des Paléolithiques aux Égyptiens

18h30. Théranthropen, die im Paläolithikum selten waren, werden im Neolithikum zentral und spiegeln eine Entwicklung in der Art und Weise wider, wie der Mensch über seine Beziehung zur Welt denkt. Nur mit Reservierung. Kostenlos

Italiano :

18h30. Le terapie, rare nel Paleolitico, diventano centrali nel Neolitico, riflettendo un’evoluzione nel modo in cui l’uomo pensa al suo rapporto con il mondo. È necessaria la prenotazione. Ingresso libero

Espanol : Conférence mi-homme, mi-bête les théranthropes, des Paléolithiques aux Égyptiens

18h30. Los terántropos, poco frecuentes en el Paleolítico, pasaron a ocupar un lugar central en el Neolítico, reflejando una evolución en la forma en que el hombre concebía su relación con el mundo. Se requiere reserva previa. Entrada gratuita

