Conférence Michel Ange le terrible Espace culturel Laaps’Art Montardon mardi 20 janvier 2026.

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2026-01-20
2026-01-20

Michel Ange le terrible par Amélie Roptin Neyron.
Génie de la Renaissance, Michel-Ange fascine autant par son œuvre que par sa personnalité. Cette conférence, propose de découvrir l’artiste à travers ses créations majeures et son caractère hors norme, qui lui valut le surnom de Michel-Ange le Terrible.
Public adultes.   .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83  culture@montardon.org

