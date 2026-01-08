Conférence Michel Ange le terrible Espace culturel Laaps’Art Montardon
Conférence Michel Ange le terrible
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-20
Michel Ange le terrible par Amélie Roptin Neyron.
Génie de la Renaissance, Michel-Ange fascine autant par son œuvre que par sa personnalité. Cette conférence, propose de découvrir l’artiste à travers ses créations majeures et son caractère hors norme, qui lui valut le surnom de Michel-Ange le Terrible.
Public adultes. .
Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 79 93 83 culture@montardon.org
