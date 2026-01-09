Conférence Michel Strogoff et la question de l’Orient russe Amiens

Conférence Michel Strogoff et la question de l’Orient russe

Début : 2026-02-12 18:30:00

fin : 2026-02-12 19:30:00

2026-02-12

Michel Strogoff et la question de l’Orient russe par Nicolas Aude, maître de conférence à Sorbonne Université.

Cette conférence revient sur la réception complexe de Michel Strogoff en Russie, marquée par les évolutions de la censure, et propose une relecture du roman à partir des recherches récentes sur la place paradoxale des territoires russes dans l’imaginaire orientaliste.

jeudi 12 février, 18h30 19h30 à l’auditorium du Musée de Picardie

Information et Réservations maisondejulesverne@amiens-metropole.com | Tél. 03 22 45 45 75

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Michel Strogoff and the question of the Russian East by Nicolas Aude, senior lecturer at Sorbonne University.

This lecture looks back at the complex reception of Michel Strogoff in Russia, marked by changes in censorship, and proposes a rereading of the novel based on recent research into the paradoxical place of Russian territories in the Orientalist imagination.

thursday February 12, 6:30pm 7:30pm in the Musée de Picardie auditorium

Information and bookings: maisondejulesverne@amiens-metropole.com | Tel. 03 22 45 45 75

Subject to availability.

