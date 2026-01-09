Conférence Michel Strogoff, l’homme d’acier Amiens

Conférence Michel Strogoff, l’homme d’acier

Michel Strogoff, l’homme d’acier par Pascal Durand, professeur à l’Université de Liège

Dans Michel Strogoff, Jules Verne fait de son héros un véritable homme-machine, lancé comme une ligne télégraphique. Autour de lui, d’autres figures mêlent mécanique et politique, révélant la dimension technologique du roman. Pascal Durand est spécialiste des représentations de la modernité et a notamment publié La Leçon de choses (2022), consacré à l’imaginaire des machines dans le roman du XIXe siècle.

jeudi 12 février, 17h30 18h15 à l’auditorium du Musée de Picardie

Information et Réservations maisondejulesverne@amiens-metropole.com | Tél. 03 22 45 45 75

Sur réservation dans la limite des places disponibles.

English :

Michel Strogoff, the man of steel by Pascal Durand, professor at the University of Liège

In Michel Strogoff, Jules Verne turns his hero into a veritable man-machine, launched like a telegraph line. Around him, other figures combine mechanics and politics, revealing the novel’s technological dimension. Pascal Durand is a specialist in representations of modernity, and has published La Leçon de choses (2022), devoted to the imaginary world of machines in 19th-century novels.

thursday February 12, 5:30 6:15 pm at the Musée de Picardie auditorium

Information and bookings: maisondejulesverne@amiens-metropole.com | Tel. 03 22 45 45 75

Subject to availability.

