Conférence Michel Strogoff, l’homme d’acier Amiens

2 rue Puvis de Chavannes Amiens Somme
Début : 2026-02-12 17:30:00
fin : 2026-02-12
2026-02-12
Michel Strogoff, l’homme d’acier par Pascal Durand, professeur à l’Université de Liège
Dans Michel Strogoff, Jules Verne fait de son héros un véritable homme-machine, lancé comme une ligne télégraphique. Autour de lui, d’autres figures mêlent mécanique et politique, révélant la dimension technologique du roman. Pascal Durand est spécialiste des représentations de la modernité et a notamment publié La Leçon de choses (2022), consacré à l’imaginaire des machines dans le roman du XIXe siècle.
jeudi 12 février, 17h30 18h15 à l’auditorium du Musée de Picardie
Information et Réservations maisondejulesverne@amiens-metropole.com | Tél. 03 22 45 45 75
Sur réservation dans la limite des places disponibles.
2 rue Puvis de Chavannes Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 14 00 museedepicardie@amiens-metropole.com
English :
Michel Strogoff, the man of steel by Pascal Durand, professor at the University of Liège
In Michel Strogoff, Jules Verne turns his hero into a veritable man-machine, launched like a telegraph line. Around him, other figures combine mechanics and politics, revealing the novel’s technological dimension. Pascal Durand is a specialist in representations of modernity, and has published La Leçon de choses (2022), devoted to the imaginary world of machines in 19th-century novels.
thursday February 12, 5:30 6:15 pm at the Musée de Picardie auditorium
Information and bookings: maisondejulesverne@amiens-metropole.com | Tel. 03 22 45 45 75
Subject to availability.
