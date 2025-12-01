Conférence Microplastiques, on panique Jargeau

Conférence Microplastiques, on panique

Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau Loiret

Gratuit

Gratuit

Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00

Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00

fin : 2025-12-11

2025-12-11

2025-12-11

Présentation sera effectuée par le Professeur Mohammed BOUSSAFIR, directeur de recherche à l’Université de Tours. .

Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org

English :

Screening and discussion film by Basile Gerbaud

