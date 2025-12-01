Conférence Microplastiques, on panique Jargeau
Conférence Microplastiques, on panique Jargeau jeudi 11 décembre 2025.
Conférence Microplastiques, on panique
Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2025-12-11 20:00:00
fin : 2025-12-11
Date(s) :
2025-12-11
Présentation sera effectuée par le Professeur Mohammed BOUSSAFIR, directeur de recherche à l’Université de Tours. .
Salle polyvalente, rue de l’Echo Jargeau 45150 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 59 76 60 accueil@maisondeloire45.org
English :
Screening and discussion film by Basile Gerbaud
L’événement Conférence Microplastiques, on panique Jargeau a été mis à jour le 2025-12-05 par OT VAL DE LOIRE ET FORET D’ORLEANS