Conférence Mieux communiquer avec soi-même et en famille
2 rue de Loménie Brienne-le-Château Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 18:30:00
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Assistez à cette nouvelle conférence-débat animée par Samuel Stolarz, formateur en communication positive.
Une soirée enrichissante pour améliorer votre dialogue intérieur, renforcer les liens familiaux, récouvrir des outils de communication bienveillante, échanger avec d’autres parents et familles ! .
2 rue de Loménie Brienne-le-Château 10500 Aube Grand Est +33 7 49 58 08 22 servicefamille@orange.fr
L’événement Conférence Mieux communiquer avec soi-même et en famille Brienne-le-Château a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne