Conférence Mieux comprendre la Chine et les Chinois Maison des associations Royan

Conférence Mieux comprendre la Chine et les Chinois
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime
Début : 2025-11-19 16:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Raynald Rimbault, président du comité de Royan SMLH 17 et les membres du bureau vous invitent à cette conférence,
Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 89 78 35 secretariat.smlh17@gmail.com
English :
Raynald Rimbault, president of the Royan SMLH 17 committee, and members of the board invite you to this conference,
German :
Raynald Rimbault, Vorsitzender des Komitees Royan SMLH 17, und die Mitglieder des Büros laden Sie zu dieser Konferenz ein,
Italiano :
Raynald Rimbault, presidente del comitato Royan SMLH 17, e i membri dell’ufficio vi invitano a questa conferenza,
Espanol :
Raynald Rimbault, presidente del comité Royan SMLH 17, y los miembros de la oficina le invitan a esta conferencia,
