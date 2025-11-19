Conférence Mieux comprendre la Chine et les Chinois Maison des associations Royan

Conférence Mieux comprendre la Chine et les Chinois

Maison des associations 61 bis rue Paul Doumer Royan Charente-Maritime

Début : 2025-11-19 16:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Raynald Rimbault, président du comité de Royan SMLH 17 et les membres du bureau vous invitent à cette conférence,

English :

Raynald Rimbault, president of the Royan SMLH 17 committee, and members of the board invite you to this conference,

German :

Raynald Rimbault, Vorsitzender des Komitees Royan SMLH 17, und die Mitglieder des Büros laden Sie zu dieser Konferenz ein,

Italiano :

Raynald Rimbault, presidente del comitato Royan SMLH 17, e i membri dell’ufficio vi invitano a questa conferenza,

Espanol :

Raynald Rimbault, presidente del comité Royan SMLH 17, y los miembros de la oficina le invitan a esta conferencia,

