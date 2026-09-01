Conférence Mieux connaître la ménopause Le Caquetoire Dompierre-sur-Besbre

Informations pratiques

Dompierre-sur-Besbre

Conférence Mieux connaître la ménopause

Le Caquetoire 78, Place Yves Deret Dompierre-sur-Besbre Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 18:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Conférence Mieux connaître la ménopause par Dompierre Santé Prévention le 25 septembre à 18h00

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Le Caquetoire 78, Place Yves Deret Dompierre-sur-Besbre 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 62 81 cistudesetcompagnie@gmail.com

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English :

Understanding Menopause Lecture by Dompierre Santé Prévention on September 25 at 6:00 p.m.

L’événement Conférence Mieux connaître la ménopause Dompierre-sur-Besbre a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire