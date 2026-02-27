Conférence Mieux vivre avec l’arthrose Atrium Dax
Conférence Mieux vivre avec l'arthrose Atrium Dax vendredi 20 mars 2026.
Conférence Mieux vivre avec l’arthrose
Atrium 1 cours de Verdun Dax Landes
Quels sont les moyens efficaces en 2026 pour y parvenir ?n
En présence d’experts médecin expert en médecine fonctionnelle, chirurgien, rhumatologue, nutritionniste, kinésithérapeute.
Soirée caritative organisée par le Club Inner Wheel Dax Adour. .
Atrium 1 cours de Verdun Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86
